Corini presenta Brescia-Palermo: «Penso a dei cambiamenti di formazione»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Brescia.

Ecco le sue parole:

«Le ultime due gare non hanno infranto il sogno secondo posto, ma solo rallentato. Siamo messi in una situazione di classifica diversa. Quello che è successo a noi può capitare anche alle altre, dobbiamo pensare alla prossima partita e cercare di fare il massimo. In 11 partite può succedere di tutto. Dobbiamo stare attaccati alla classifica. Questa gara, tolto Cremona, ci ha fatto staccare dalle concorrenti. Quello che abbiamo fatto finora fa capire che questa squadra ha caratteristiche e risorse per riprendersi e dobbiamo iniziare a farlo facendo una grande partita e un risultato importante a Brescia. Turn-over a Brescia? Ci sarà bisogno di un mix, di chi sta bene atleticamente e su chi ha fatto un minutaggio importante questa settimana. C’è bisogno di lucidità e di tecnica. Chi si è allenato dopo la Ternana è tutta gente pronta, reattiva e con voglia di fare. Devo fare delle valutazioni su chi far partire titolare e chi in corso della gara.»