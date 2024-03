Corini presenta Brescia-Palermo: «Non vedo una squadra che non regge il campo»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Brescia.

Ecco le sue parole:

«Cambio modulo? Se andiamo a vedere come abbiamo preso gli ultimi gol non sono stati presi con la squadra fuori equilibrio, c’è stato sicuramente qualche errore. Ma non vedo una squadra che non regge il campo. Siamo una squadra a cui piace giocare e attaccare, abbiamo trovato equilibrio anche nel non-possesso. Contro la Ternana è stata la frenesia della squadra dopo il 2-1 a farci perdere. Andando a rivedere siamo stati in dominio per lunghi tratti. Come ho detto ai giocatori oggi dobbiamo avere il senso del pericolo di non prendere gol. Cosa non ha funzionato in queste due partite? A Cremona non c’è stato un calo. Il secondo tempo il vantaggio si è azzerato. Da quel punto di vista atletico la squadra non ha avuto problemi. A quel punto è stato un problema di distanze che ha permesso qualche contrattacco avversario, ma non c’è problema atletico. Con la Ternana nel primo tempo la squadra ha reagito bene, nella ripresa abbiamo forzato meno certe giocate, chiedevo pazienza ed equilibrio alla squadra. Il momento che ha rotto l’equilibrio è il gol del 2-1. La squadra non è in fatica fisica, ha perso lucidità e controllo della partita creando le condizioni alla Ternana per la vittoria»