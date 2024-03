Corini presenta Brescia-Palermo: «Domani affrontiamo squadra solida con valori importanti»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Brescia.

Ecco le sue parole:

«Henderson non gioca da un po’? Sta bene e si allena con impegno, al suo posto finora ho scelto Ranocchia o Coulibaly per dare più solidità al centrocampo. Sono state scelte tattiche in funzioni di un giocatore come Filippo che ha impattato bene. Poi nei cambi non c’è stato modo. Ternana incidente di percorso? Ieri e oggi fatto lavoro importante in campo, fatto lavoro anche a video. Abbiamo fatto errori che ci hanno compromesso a livello mentale. A volte hai la percezione di poter far bene delle cose, ma poi con l’errore ti fa perdere l’equilibrio. Dobbiamo prepararci al meglio per queste partite, abbiamo fatto analisi approfondite. Domani affrontiamo squadra solida con valori importanti e giocatori importanti, La seconda miglior difesa al quale sarà difficile fare gol. Abbiamo una grande voglia di riscatto, abbiamo la consapevolezza di aver perso partite importanti. »