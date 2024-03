Corini presenta Brescia-Palermo: «Ceccaroni? Pietro ci ha dato e ci darà tantissimo»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Brescia.

Ecco le sue parole:

«Errori Ceccaroni? A volte sottolineare qualcosa fa male, Pietro ci ha dato e ci darà tantissimo. Una giornata negativa può capitare. In partita è stato bravo, non è facile reagire a determinate situazioni. è un giocatore che ci ha dato tanto e ci ha fatto fare dei punti. Andiamo meno sui singoli, non è responsabilità sua. Mia per prima, ma in quello che è successo potevamo tamponare tutti lavorando su queste situazioni. Gare prima della sosta decisive? Per me conta solo la gara dopo. Dobbiamo fare bene a Brescia. l’importante è far capire come voglia reagire a questa sconfitta. La nostra totale concentrazione è alla partita di domani. Come sta Gomes? Claudio è arrivato a martedì che non stava benissimo, ha fatto una gara importante. Gli abbiamo dato due giorni di recupero. Oggi è a disposizione, valuterò se fargli giocare la terza gara, parlerò con lui e vedremo come è arrivato fisicamente. Traorè titolare? Chaka è un giocatore di grande talento, lavora bene anche nel non possesso. Anche Di Francesco fa un lavoro importante, in quel ruolo che un alto livello di competizione. Federico è anche molto importante. Dubbi di formazione? In questi giorni abbiamo fatto riflessioni importanti, come su Gomes o Diakitè. Qualche giocatore volevo vederlo stamattina. Ho delle idee ma faremo qualcosa per rigenerare la squadra. Qualcosa di diverso faremo»