Dal Manchester City al Palermo: colpo sulla corsia | A fine stagione arriva in prestito

Clamoroso rinforzo in arrivo per i rosanero, che in estate accoglieranno un grande nome a titolo temporaneo dai Citizens, facendo esplodere completamente la piazza.

Il sogno di approdare in Serie A in casa rosanero non è ancora svanito, nonostante gli ultimi risultati non proprio felici ottenuti dalla squadra allenata da Eugenio Corini.

Nel frattempo però un altro desiderio, questa volta in tema di mercato, sta cominciando a farsi strada a poco a poco nella piazza e in tutto l’ambiente palermitano.

A quanto pare infatti i rosanero stanno per chiudere un colpo sulla fascia in prestito proveniente direttamente dal Manchester City.

Un affare da stropicciarsi gli occhi per il club siculo

Secondo alcune recenti indiscrezioni di mercato il Palermo ha messo nel mirino il terzino sinistro del Manchester City Sergio Gomez. Il 23enne spagnolo in questa stagione non ha praticamente mai trovato spazio in Premier League, scendendo in campo appena tre volte per un totale di soli 18 minuti, mentre nelle altre competizioni ha trovato qualche gettone in più, ma senza mai essere un titolare effettivo.

Il classe 2000 spagnolo dunque vorrebbe trovare più spazio, e dalle parti dell’Etihad si è pensato ad un prestito per farlo giocare di più. A sorpresa tra i club che potrebbero dare questa chance al calciatore c’è anche quello rosanero. Il Palermo fa parte del City Group così come i Citizens, i quali potrebbero offrire il terzino in prestito secco, soprattutto nel caso in cui le Aquile dovessero salire in Serie A.

Rinforzo di caratura internazionale per il Palermo

Nonostante abbia appena 23 anni, il terzino mancino spagnolo ha già un curriculum importante, che lo renderebbe un rinforzo di grande spessore ed esperienza per il club rosanero. Sergio Gomez è infatti cresciuto nelle giovanili del Barcellona, prima di essere acquistato dal Borussia Dortmund. Le cose con i gialloneri non vanno per il meglio, e nell’estate del 2021 è l’Anderlecht a puntare su di lui.

Appena un anno dopo però il Manchester City, conscio delle qualità del ragazzo, decide di spendere 15 milioni di euro per portarlo alla corte di Pep Guardiola. Per ora agli Sky Blues il calciatore non è riuscito a trovare spazio come detto, ma un prestito potrebbe tornargli utile per il futuro, e magari questa possibilità potrebbe arrivare proprio a Palermo. Al momento si tratta solo di supposizioni, ma in futuro chissà.