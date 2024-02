Corini conferma l’undici che ha vinto col Como. Le probabili formazioni di Cremonese-Palermo

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Cremonese e Palermo.

Sarà il Palermo delle ultime settimane, l’unica novità tra i convocati è Graves. Che non giocherà in quanto a destra ormai Diakité s’è guadagnato la fiducia di Corini. Non ci sarà Lund e a sinistra giocherà ancora Aurelio che contro il Como non ha fatto male.

Sarà la squadra che ha battuto il Como, con un «leader» trovato… lungo il tragitto. Anzi, lungo il «percorso» per dirla come Corini. Parliamo di Di Mariano, protagonista col Como con i suoi cross e finalmente nel cuore del popolo rosanero per la sua generosità.

Sembra avere battuto la concorrenza di Insigne: si è ripreso dopo un brutto infortunio all’andata e più di recente dopo cinque panchine di fila. Non era facile: l’esterno palermitano ha dimostrato grande forza interiore, quella forza che tutti i rosa dovranno per conquistare la promozione in Serie A.