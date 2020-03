Per il Palermo, nella giornata di oggi, è cominciata la settimana che porterà all’ultima trasferta calabrese della stagione. I rosanero infatti, dopo aver battuto 4-0 il Nola tra le mura amiche, si preparano ad affrontare il Corigliano Calabro, ma la gara potrebbe subire una variazione di sede. La società del presidente Mauro Bucaro infatti, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, avrebbe in mente di far disputare il match al “Rizzo” di Rossano Calabro e non a Corigliano. Questa idea è nata perché il “Rizzo” è più funzionale rispetto al “Comunale di Corigliano”, ha una capienza di 8000 posti ed ha subito dei lavori di restyling nel maggio del 2018. Tra questi anche il rifacimento del manto erboso che adesso si presenta in erba sintetica. Nella giornata di domani il club calabrese prenderà una decisione in merito. Nelle scorse settimane, lo stesso Nucaro aveva palesato l’idea di spostare la squadra a Rossano (CLICCA QUI) scatenando di fatto la rabbia dei tifosi (CLICCA QUI).