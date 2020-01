«Il campionato è difficile ed equilibrato, sembra la seconda serie argentina con la differenza che qui ci sono gli under. Tifosi? Se le persone si avvicineranno, saranno le benvenute. Vorrà dire che stiamo facendo le cose per bene». Queste le parole del giocatore dell’Fc Messina, Facundo Coria, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito al campionato di Serie D.