Il tecnico del Foggia, Corda, ha parlato a “Pugliasport.news.blog” a proposito della proposta della Lega Pro di non avvalersi dei ripescaggi dalla Serie D: «Sicuramente la soluzione proposta da Ghirelli non può esser quella giusta. È stata una proposta irricevibile la sua, per tutte le leghe, dalla Serie B, passando per la Serie C, terminando con la D. La Uefa riguardo questo aspetto è stata chiara, optando per la cristallizzazione della classifica sia in vetta alla classifica che in in coda. Ciò significa che vi devono essere per forza promozioni e retrocessioni. Il discorso relativo ai ripescaggi è un qualcosa senza capo né coda, che non verrà mai preso in considerazione dalla lega nella giornata di mercoledì”.