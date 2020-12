Intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com”, Ninni Corda, responsabile dell’area tecnica del Foggia, ha lanciato una frecciatina a mister Capuano, attualmente al Foggia, rimasto per pochissimo tempo in Puglia prima della rottura. Ecco le sue parole:

«Dopo la promozione abbiam cambiato tre mister in poche settimane. Capuano e Maiuri? Hanno sbagliato loro ad andare via da Foggia, non abbiamo sbagliato noi a prendere Marchionni. Io comunque resto sempre vicino all’allenatore, prendiamo insieme le scelte sulla gestione giornaliera delle cose ma la formazione la fa sempre lui.





Io faccio in modo che il pensiero societario sia sempre presente, cosa che non era ben chiara con gli altri due mister. Se saluterò Capuano a febbraio in Potenza-Foggia? Se ci sarà ancora sarò costretto a farlo. Anche perché la stretta di mano non si nega a nessuno. Salutare è un dovere, rispondere è un piacere».