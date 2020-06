Accaduto che ha dell’assurdo. Margarita Yanayeva, 23 anni, e il compagno Alexey, 35 anni, di Vilyuchinsk, in Russia, sono stati arrestati per aver abbandonato i loro due gemelli per andarsi a ubriacare. Il Daily Mail racconta che la coppia voleva concedersi qualche giorno di relax, una vacanza ad ubriacarsi lontano da tutti. Per giustificare l’assenza dei bambini ai loro amici hanno detto che i piccoli erano in ospedale con il coronavirus, quindi non avrebbero nemmeno potuto vederli nel corso della degenza, secondo la loro versione. La nonna si è insospettita perché non sentiva nessuno da giorni e nonostante il blocco tra le regioni si è precipitata a casa. I gemellini erano stati lasciati senza cibo, non erano mai stati cambiati. uno dei gemellini purtroppo è morto e l’altra si trova in coma, in gravi condizioni, in ospedale.