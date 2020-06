Non ci sta Antonio Mergiotti, presidente del Chieti, che ai microfoni di “Iotifochieti” annuncia di ricorrere contro la sentenza della Corte Federale che ha sancito la retrocessione della sua squadra in Eccellenza: «Ce l’aspettavamo, la delibera era nell’aria e quindi non c’è da meravigliarsi se tutto è andato secondo le aspettative della Lega. Ci sono troppe situazioni che vengono gestite attraverso alleanze strette da quelli che occupano i vertici del sistema calcio. Devono coprirsi le spalle vicendevolmente, quindi piena sintonia e di divergenze manco a parlarne. Sono stati calpestati diritti etici e sportivi, non ci rassegniamo, faremo ricorso in tutte le sedi per vedere riconosciute le nostre ragioni. Già questa sera avremo una call per decidere la strategia, se cioè convenga promuovere azioni legali individualmente, ogni club per proprio conto, oppure collettivamente, tutte insieme. Sentiremo l’avvocato Chiacchio che ci tutela e il presidente del Comitato, l’avvocato Petraglia».