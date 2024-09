Coppa Italia, Viviani: «Palermo città meravigliosa. Avere altre squadre del sud in A farebbe bene»

Fabio Viviani, allenatore dell’Hatta Club, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli per parlare in vista del match di Coppa Italia tra Napoli e Palermo:

«Il Napoli, dopo la stagione travagliata dell’anno scorso, deve onorare l’obiettivo della Coppa Italia. E’ una squadra meno abituata a vincere lo scudetto e l’anno scorso c’è stato un normale appagamento e per ripetersi bisogna alzare l’asticella. La stagione in corso, con l’arrivo di Conte, fa respirare un’aria diversa. Il Palermo? Ho avuto la fortuna di vivere le gare di Serie A del Palermo in panchina, Palermo è una città meravigliosa come Napoli ed avere altre squadre del sud farebbe bene alla differenza del campionato. Spero quest’anno sia pieno di successi anche per i rosanero. Il cambio modulo del Napoli? Credo molto, al di là dei concetti principali dell’allenatore, nella caratteristica che noi italiano sappiamo adattarci a diversi sistemi di gioco. Mi piace cambiare modulo a differenza degli avversari che si ha di fronte, ma senza mai tralasciare i concetti fermi».