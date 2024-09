Coppa Italia, Napoli-Palermo: venduti circa 700 biglietti per il settore ospiti

Domani si terrà allo stadio Diego Armando Maradona la partita tra Napoli e Palermo, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Questo incontro è particolarmente atteso sia dai tifosi napoletani che da quelli palermitani, che vedono nella sfida un’occasione per avanzare nella competizione nazionale. Per il settore ospiti dello stadio, riservato ai sostenitori del Palermo, sono stati venduti circa 700 biglietti, dimostrando l’entusiasmo dei tifosi siciliani per questo appuntamento. Sarà una serata di grande calcio, con due squadre pronte a contendersi la qualificazione agli ottavi di finale.

