Coppa Italia, Sabatini: «Conte non snobberà i rosanero. Il Palermo sta facendo ottimo campionato»

Walter Sabatini, ex direttore sportivo del Palermo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’ in vista del match di Coppa Italia tra Napoli e Palermo.

«Che partita sarà quella del Napoli in Coppa Italia contro il Palermo? Antonio Conte è un allenatore abituato a combattere su tutti i fronti, non credo che snobberà i rosaneri che, tra l’altro, stanno facendo un ottimo campionato in Serie B. Il turnover lo fa semplicemente per preservare l’energia dei giocatori e, oltretutto, mi pare che si ponga un problema nuovo per le società: quello degli infortuni, che determinano le sfortune e i disagi per le squadra. Senza break diventa un invito al massacro, non è solo una questione tecnica ma anche economica.

Quale tra i colpi che ha fatto il Napoli mi è piaciuto di più? Logicamente Neres è un giocatore che si fa ammirare, però, penso che McTominay sia stato un’intuizione brillantissima. Credo che Conte ci abbia messo del suo per portarlo al Napoli, visto che è un calcio che conosce perfettamente. Già nella partita che ha fatto contro la Juve, ha dimostrato di essere un giocatore dalle grandissime qualità, ha grande capacità di inserimento. Inoltre, ha risolto tanti problemi nel Manchester United: a volte, entrava dalla panchina e faceva doppietta.

Anche Gilmour è un giocatore che diventerà molto importante per il Napoli. Ad ogni modo, io vedo gli azzurri bene e non è per piaggeria, sono con la testa chiara e pronti con Conte».