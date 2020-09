Ormai si attende solo il comunicato ufficiale per attribuire vittoria a tavolino al Brescia sul Trapani nel match in programma questa sera al “Rigamonti” e valido per il secondo turno di Coppa Italia. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, tale decisione è dovuta all’assenza del club granata, attualmente in forte crisi societaria, presso l’impianto lombardo.