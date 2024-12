Coppa Italia Serie C Femminile: vittoria casalinga per il Palermo, Giovanile Rocca battuta 3-1

La formazione femminile del Palermo, guidata dall’allenatrice Rosalia Pipitone, ha conquistato una vittoria importante contro la Giovanile Rocca, imponendosi per 3-1 nella terza giornata del Raggruppamento 1 di Coppa Italia Serie C Femminile. Questo successo assicura alle rosanero la qualificazione agli ottavi di finale del torneo.

Il match ha visto un primo tempo dominato da Dragotto, che ha realizzato una doppietta in soli tre minuti (28′, 31′), mettendo in mostra un’ottima intesa in attacco e precisione sotto porta. La Giovanile Rocca, tuttavia, non si è arresa e nella ripresa ha cercato di rientrare in partita. Al 50′, un’autorete di Pedone ha dato speranze alla squadra ospite, riducendo il divario.

Nonostante il tentativo di rimonta della Giovanile Rocca, il Palermo Women ha mantenuto il controllo del gioco e, al 89′, ha definitivamente sigillato il risultato con un gol di Bruno. Questa rete non solo ha chiuso il match sul 3-1, ma ha anche rafforzato la posizione del Palermo nel torneo, confermando la loro forza nel gruppo.

Con questa vittoria, il Palermo Women si proietta con fiducia verso gli ottavi di finale, dimostrando di avere solidità e determinazione, elementi cruciali per proseguire il cammino in Coppa Italia.