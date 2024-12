Sassuolo-Palermo: tifosi rosanero eleggono Brunori migliore in campo nonostante i soli 3′ di gioco

Il Palermo ha subito ieri la terza sconfitta consecutiva in campionato, perdendo 2-1 contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Nonostante il risultato deludente, un particolare ha attirato l’attenzione sui sentimenti dei tifosi rosanero: la votazione del “Player of the match” tramite l’app ufficiale del club.

Matteo Brunori, entrato in campo solo all’87° minuto, è risultato il più votato dai sostenitori del Palermo, superando Le Douaron, autore del gol della squadra, e Di Mariano, che si è posizionato al terzo posto. La presenza di Brunori in cima a questa lista, nonostante il breve tempo trascorso sul campo, riflette un chiaro messaggio dei tifosi: c’è un forte sostegno per il capitano, che ultimamente è stato relegato più volte in panchina dal tecnico Alessio Dionisi.

Questa votazione sembra evidenziare una frattura tra la base dei supporter e le scelte tecniche di Dionisi, con i tifosi che non nascondono il loro disappunto per non aver visto Brunori giocare più minuti, specialmente in un periodo di risultati negativi.