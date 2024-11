Coppa Italia Serie C: notte fonda per il Catania, il Trapani espugna 0-5 il “Massimino”

Termina il match di Coppa Italia Serie C tra Catania e Trapani. Il match è equilibrato fin dai primissimi minuti. Sono però i granata a prendere campo e a mettere alle strette gli etnei. A sbloccare la gara è proprio il Trapani con la rete di Carraro al 10′. Il Catania sente il colpo e fatica a reagire al 37′ i granata raddoppiano: Celiento sfrutta l’errore difensivo e insacca in rete. All’intervallo il Trapani è avanti per 0-2.

Nella ripresa il copione non cambia. Il Trapani domina e prende campo, con gli etnei che sono in balia degli avversari. Al 54′ sigla il terzo gol della serata Karic. Il Catania retrocede e si arrende ai granata: al 70′ arriva il gol dello 0-4 con Bifulco. Al 90′ arriva anche la rete dello 0-5 finale, ancora Bifulco.