Coppa Italia serie C: Catania e Pro Vercelli vincono ai rigori. Vicenza e Padova passano il turno. Entella e Benevento eliminati. Tutti i risultati finali

Si sono concluse le partite valide per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, disputate oggi a partire dalle 21:00. Dopo 90 minuti di gioco, quattro squadre hanno ottenuto la qualificazione al turno successivo: Arezzo, Vicenza, Potenza e Giana Erminio. Al termine dei tempi regolamentari, le sfide a Catania, Padova e Busto Arsizio sono finite in parità, costringendo le contendenti a giocare i tempi supplementari.

I Risultati delle Partite:

Arezzo-Ascoli 2-1

La partita si è aperta con un gol fulmineo di Corazza per l’Ascoli al 10′. Tuttavia, l’Arezzo ha saputo reagire con determinazione, trovando il pareggio al 27’ grazie a Chiosa e completando la rimonta al 76’ con una rete di Pattarello. Con questa vittoria, l’Arezzo si è guadagnato il passaggio al turno successivo.

Atalanta U23-LR Vicenza 1-2

Una sfida intensa che ha visto il Vicenza passare in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo con un gol di Rauti al 45’+1′. Nonostante la pronta risposta dell’Atalanta U23, che ha pareggiato al 45’+2′ con Vlahovic, il Vicenza ha ripreso subito il controllo della gara, segnando il gol decisivo ancora con Rauti al 46′. Il Vicenza si qualifica così alla fase successiva.

Benevento-Potenza 1-2

Il Benevento ha iniziato il match con il piede giusto, trovando la rete dopo appena un minuto grazie a Prisco. Tuttavia, il Potenza non si è fatto intimidire, pareggiando al 13’ con D’Auria e poi completando la rimonta al 70’ con un gol di Felippe. Con questo risultato, il Potenza avanza al prossimo turno.

Gian Erminio – Entella 1-0

La Giana Erminio si è qualificata al turno successivo della Coppa Italia Serie C grazie a una vittoria di misura contro l’Entella, imponendosi per 1-0 in una sfida combattuta. Il gol decisivo è stato messo a segno da Trombetta al 15° minuto, permettendo alla squadra lombarda di continuare la sua avventura nel torneo. La partita, giocata con grande intensità da entrambe le formazioni, è stata caratterizzata da un buon ritmo e da numerose occasioni da gol. Tuttavia, la difesa della Giana Erminio ha resistito agli attacchi dell’Entella, mantenendo inviolata la propria porta fino al fischio finale.

Pineto-Perugia 0-2

Il Perugia si impone con autorità sul campo del Pineto, conquistando una vittoria per 2-0 che gli permette di accedere agli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C. La partita è stata decisa nei primi 45 minuti di gioco, con i biancorossi che hanno dimostrato subito la loro superiorità. Il match si è sbloccato al 14′, quando Montevago, sfruttando un perfetto assist di Seghetti, ha trovato la rete. Il pallone è stato servito su un piatto d’argento dalla destra, e la punta di proprietà della Sampdoria non ha esitato, battendo il portiere Marone con un preciso tiro dal dischetto. Il Perugia ha raddoppiato al 28′ grazie a Seghetti, che ha saputo approfittare di un errore della difesa di casa. Dopo un disimpegno sbagliato, Montevago ha intercettato il pallone e ha visto l’inserimento del numero 11, che con freddezza ha trafitto Marone, mettendo al sicuro il risultato. Nella ripresa, il Pineto ha cercato di reagire, ma l’espulsione di Marafini al 68′ per doppia ammonizione ha complicato ulteriormente i piani degli abruzzesi, che non sono riusciti a riaprire la partita.

Le altre partite sono terminate con un risultato di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, costringendo le squadre a disputare i tempi supplementari per determinare le ulteriori qualificate.

Padova-Feralpisalò 3-2

Il Padova ha superato il FeralpiSalò per 3-2 al termine di una partita combattuta e decisa solo nei tempi supplementari. Il Padova è partito forte, portandosi in vantaggio al 9′ minuto grazie a una rete di Russini. Tuttavia, il FeralpiSalò ha trovato il pareggio proprio allo scadere del primo tempo, al 45’+1′, con un calcio di rigore trasformato da Voltan. Nella ripresa, gli ospiti sono riusciti a ribaltare il risultato al 54′ con un gol di Zennaro, portandosi sul 2-1. Ma il Padova ha reagito al 72′ con Capelli, che ha riportato la gara in parità, forzando così i tempi supplementari. Durante i supplementari, entrambe le squadre hanno cercato il gol decisivo, ma è stato il Padova a trovare la rete vincente al 118′ con Varas, che ha siglato il 3-2 finale, regalando così la qualificazione agli ottavi di finale ai biancoscudati. Il Padova ora attende il prossimo avversario in Coppa Italia Serie C, con la consapevolezza di aver superato una prova difficile contro un avversario ostico. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, qualità che saranno fondamentali nei prossimi impegni del torneo.

Catania-Crotone 2-1 – ai calci di rigore

Il Catania si è imposto ai rigori contro il Crotone andando a segno sei volte contro i cinque die calabresi.

Pro Patria-Pro Vercelli 0-0 – ai calci di rigore

La Pro Vercelli si è imposta ai rigori sulla Pro Patria andando a segno cinque volte dal dischetto contro quattro.