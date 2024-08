6 punti di penalizzazione: la stagione inizia malissimo | Arriva la sentenza della FIGC

Ormai è data per certa la penalizzazione di 6 punti in classifica per il club. Una stagione che inizia malissimo.

Mancano sempre meno giorni all’inizio della prossima stagione calcistica, ma c’è chi deve già fare i conti con la propria posizione in classifica. I tifosi dovranno infatti abituarsi all’idea di dover dare inizio alla propria stagione ben al di sotto di tutte le altre squadre.

Stiamo parlando del Taranto, società calcistica pugliese che dovrà iniziare il prossimo campionato già in sofferenza. Il direttore generale Lucchesi sa bene di doversi carico di una situazione per nulla piacevole, con il Taranto calcio che sta per passare ad una nuova proprietà.

Ma non solo, perché la squadra pugliese dovrà fare i conti anche con una pesante penalizzazione di 6 punti in classifica dalla prossima stagione. Ecco che cosa sta succedendo e perché il Taranto dovrà partire così in basso in classifica.

Le difficoltà del Taranto

Durante l’ultima settimana di luglio il presidente del Taranto aveva annunciato le sue dimissioni. Il motivo era l’impossibilità per la squadra di poter utilizzare lo stadio per due anni a partire dal mese di ottobre. Una dimissione che ha dato inizio ad una crisi molto grave, fino ad arrivare al mancato pagamento degli stipendi di giugno entro la scadenza del 1° agosto.

Una situazione la cui tensione è stata alimentata anche dal certificato medico presentato da mister Capuano. A sostituirlo temporaneamente è stato Cazzarò, costretto a schierare una formazione di giovani contro il Benevento.

La penalizzazione

Ma il peggio sembra essere arrivato ora. Dopo la pesante sconfitta, il direttore generale Lucchesi deve fare i conti anche con la penalizzazione in campionato. Durante la conferenza stampa, infatti, il dg ha confermato quanto detto sopra. Lucchesi ha infatti parlato degli obiettivi del Taranto, ovvero quello di riuscire a conquistare un’insperata salvezza che possa permettere alla società di riprendersi e affrontare il prossimo campionato con serenità.

Ma il dg ha affermato che non sarà un obiettivo facile, visti anche i punti di penalizzazione in classifica. “Una penalizzazione che potrebbe andare dai 4 ai 6 punti – ha annunciato Lucchesi – e che non potrà essere evitata per via della vicenda stipendi”.