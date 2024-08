Pedullà: “Trapani show, in arrivo anche Merola. E Valietti a un passo”

Il Trapani Calcio continua a sorprendere e a rafforzarsi in vista della prossima stagione di Serie C, dopo una promozione dalla Serie D mai messa in discussione. Il patron Valerio Antonini sta costruendo una squadra ambiziosa e di alto livello, pronta a competere ad alti livelli nella nuova categoria.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, il Trapani è a un passo dall’acquisire Davide Merola, attaccante classe 2000 in uscita dal Pescara. Merola, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, rappresenta un autentico lusso per la Serie C, un giocatore di qualità superiore che potrebbe fare la differenza nel campionato. Inizialmente vicino al Catania, Merola sembra ora destinato a vestire la maglia granata grazie alla determinazione di Antonini, che ha superato la concorrenza degli etnei.

Ma non finisce qui: il Trapani è anche molto vicino a chiudere l’accordo per Federico Valietti, terzino destro classe 1999 di proprietà del Genoa. Valietti, che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Taranto, rappresenta un altro rinforzo di grande valore per la squadra siciliana, pronto a dare solidità e dinamismo alla fascia destra.

L’entusiasmo è palpabile tra i tifosi del Trapani, che vedono nella determinazione del patron Antonini e nel mercato condotto finora la chiara intenzione di costruire una squadra competitiva, capace di affrontare la Serie C con ambizioni di vertice. Con l’arrivo di Lescano e le trattative per Merola e Valietti in fase avanzata, il Trapani si candida come una delle squadre da tenere d’occhio nel prossimo campionato.