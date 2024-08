350 milioni di euro all’anno: l’Arabia ha fatto l’offerta più alta della storia del calcio | No grazie, io rifiuto

Offerta mai vista prima, è la più alta della storia del calcio: il giocatore però ha detto no alla Saudi League.

Tentazioni di fine estate. Il campionato dell’Arabia Saudita proverà sul finale a portare altre stelle, dopo Ronaldo, Benzema, Neymar, Kane, e tanti altri ex campioni della Champions League. Ma dopo un anno fitto di mercato, ossia il 2023, la Saudi League ha iniziato a ricevere diverse recensioni negative.

Non solo i media, ma anche i tifosi, così come i calciatori, hanno spesso dato spettacoli non degni di alti livelli. Basti pensare ai tanti provenienti dalle leghe orientali messisi in mostra agli Europei tedeschi, non proprio in grande forma – eccezion fatta probabilmente per il solo Kante -.

Adesso però la Saudi League ci ha riprovato con un grandissimo calciatore, uno dei papabili per la vittoria del pallone d’oro. Il giocatore però avrebbe chiuso le porte in faccia alla cessione, nonostante le cifre spaventose di cui si è parlato per l’eventuale trasferimento.

Offerta pazza, poi il rifiuto

Sarebbe stato il contratto più ricco della storia del calcio, e probabilmente uno dei più alti dello sport, tra tutte le leghe del mondo. Non è un’esagerazione, ma è piuttosto la cifra che dalla Saudi League sarebbe arrivata sul tavolo di Vinicius. Il brasiliano infatti, che ha una clausola già astronomica col Real Madrid in caso di addio, avrebbe ricevuto una chiamata direttamente dal Fondo di Investimento Pubblico, che lavora presso il ministero dello sport che gestisce a sua volta le lega.

L’offerta assurda, riportata sia da The Athletic che da ESPN Brasile, è arrivata per convincere il giocatore a far parte del calcio arabo proprio in vista dei mondiali del 2034, quando l’Arabia Saudita sarà ospitante. Ecco le cifre folli proposte al giocatore.

Vinicius tentato dall’Arabia Saudita

Secondo quanto riferito dai media esteri, il giocatore avrebbe rifiutato una cifra pari a 350 milioni di euro a stagione. Una somma mai vista per un ingaggio nella storia del calcio. Una risposta ufficiale, sempre secondo quanto trapelato, non sarebbe ancora arrivata da parte del giocatore, ma Vinicius ha intenzione di rimanere al Real Madrid.

I blancos in tutto questo però possono dormire sogni tranquilli, visto che il giocatore nel contratto ha inserito una clausola rescissoria da 1 miliardo di euro. Dunque, in caso di addio, la Saudi League dovrebbe sborsare una cifra spropositata. Nelle prossime ore potrebbe arrivare il no definitivo.