Dopo la Fiorentina e l’Atalanta (hanno vinto i viola 2-1), tocca a Milan e Spal. Fischio d’inizio alle 18.00 per la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, che servirà a entrambi gli allenatori come banco di prova per qualche giocatore che ha avuto meno spazio, o per qualche esperiemnto. In particolare, Pioli decide di puntare sul 4-4-2, con Piatek e Rebic in attacco. Stesso modulo anche per la Spal di Semplici, che schiera in attacco Paloschi e Floccari e si affida a Dabo e Murgia a centrocampo. Ecco le formazioni ufficiali.

Milan (4-4-2): A. Donnarumma; Conti, Kjær, Romagnoli, Hernández; Castillejo, Krunić, Bennacer, Bonaventura; Piątek, Rebić. A disp.: Begović, Soncin, Gabbia, Brescianini, Kessie, Paquetá, Leão, Maldini, Suso, Ibrahimović. All.: Pioli.

Spal (4-4-2): Berisha; Strefezza, Tomovic, Vicari, Igor; Tunjov, Murgia, Dabo, Jankovic; Paloschi, Floccari. A disp.: Thiam, Letica, Cionek, Valoti, Reca, Di Francesco, Salamon, Cannistra, Cuellar, Zanchetta, Mastrilli. All.: Semplici.