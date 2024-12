Coppa Italia, Mignani presenta Atalanta-Cesena: «Non andremo a Bergamo per fare una gita»

Domani sera, mercoledì 18 dicembre, il Cesena farà visita all’Atalanta in occasione dell’ottavo di finale di Coppa Italia. Il club bianconero, sul proprio sito ufficiale, ha riportato le parole di mister Michele Mignani rilasciate oggi in conferenza stampa:

«Abbiamo due partiti difficili e importanti, belle da giocare. Ora è giusto parlare di domani, ci siamo conquistati la possibilità di giocare una partita bellissima. L’obiettivo è quello di non andare a fare una gita. Domani è una partita che ci dà delle possibilità per provare qualcosa, può succedere che un giocatore non stia bene, Cristian è fondamentale per noi ma siamo pronti a giocare le partite che saranno senza di lui. Noi dobbiamo fare una valutazione, abbiamo molte partite, bisogna gestire i minuti dei ragazzi. Questa è una partita che mi agevola perché andrà in campo chi ha avuto meno minutaggio. L’Atalanta non ha seconde linee, ha 22 titolari».