Calciomercato Sassuolo: a gennaio possibile nuovo tentativo per Gytkjaer

Nonostante una fuga importante e un primo posto che al momento non sembra in discussione, il Sassuolo è pronto a intervenire durante la finestra di calciomercato invernale con acquisti mirati. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, la società emiliana starebbe preparando un nuovo assalto per Christian Gytkjaer, già finito nel mirino neroverde in estate. Il giocatore danese è in scadenza con il Venezia in Serie A, con la quale non sta trovando lo spazio desiderato. Dunque, l’ex Monza, potrebbe salutare in anticipo la squadra veneta permettendole di ricavare dalla sua vendita. Per Gytkjaer le offerte non mancherebbero: su di lui, infatti, ci sarebbero anche altri club di Serie B.

