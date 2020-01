La Lega Calcio Serie A ha finalmente deciso di concedere al Milan di scendere in campo col lutto al braccio in onore di Kobe Bryant, ex cestista Nba, tragicamente scomparso in un incidente in elicottero. Secondo quanto riporta “Sky Sport” all’inizio la Lega non aveva autorizzato la fascia nera intorno al braccio per i rossoneri e nemmeno il minuto di raccoglimento. Adesso però è arrivata la decisione definitiva, quindi oggi in occasione di Milan-Torino ci sarà un minuto di silenzio prima dell’inizio della partita e il lutto al braccio per il Milan.