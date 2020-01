«Una gara importantissima. Sappiamo che affrontiamo la squadra prima in classifica con merito, perchè se si trova in alto c’è sicuramente un motivo. Dobbiamo prepararla bene, sfruttando le nostre armi e cercando di capire i loro punti deboli». Queste le parole rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta del Sud” di Giovanni Giuffrida, capitano dell’Fc Messina, in merito alla gara contro il Palermo.