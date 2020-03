Secondo le ultime indiscrezioni, la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, programmata per mercoledì sera all’Allianz Stadium di Torino, dovrebbe giocarsi a porte chiuse. Inizialmente la gara sembrava destinata a giocarsi a porte aperte, ma la decisione sempre più probabile adesso è quella di non dare la possibilità ai tifosi di assistere alla gara per questioni legate al Coronavirus.