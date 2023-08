Eugenio Corini è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo per commentare la sfida contro il Cagliari in programma domani per il secondo turno di Coppa Italia.

Ecco le sue parole:

«Cagliari è una squadra importante che l’anno scorso ha vinto i playoff. Un allenatore di grandissima qualità. Sarà un test importante per prepararci al meglio per il campionato. Mister Ranieri ha tutta la mia stima, ha fatto una grande carriera da calciatore e da allenatore, ha ancora energia, forza e qualità e lo ha certificato l’anno scorso vincendo il campionato a Cagliari. Sarà una prova importante in uno stadio pieno, così come a Bari per la prima di campionato. Abbiamo la volontà di fare una grande partita e passare il turno».