Eugenio Corini è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo per commentare la sfida contro il Cagliari in programma domani per il secondo turno di Coppa Italia.

Ecco le sue parole:

«Questa settimana a Veronello abbiamo lavorato bene in un centro adeguato. Abbiamo lavorato su dei principi tecnico-tattici per preparare la partita e migliorare la condizione atletica. Soleri, Mancuso e Valente sono pienamente recuperati, hanno giocato contro l’Ambrosiana. Aurelio lo valuteremo dopo Bari e farlo rientrare al meglio della condizione atletica».