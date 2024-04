Coppa della Liga Profesional: Cavani trascina il Boca che conquista la semifinale, River Plate battuto 2-3

Allo stadio Mario Kempes di Cordoba è terminata la sfida dei quarti di finale della Copa de la Liga Profesional. E’ il River a passare in vantaggio grazie alla rete di Miguel Borja; la rete del vantaggio destabilizza il Boca Juniors che non riesce a rendersi concretamente pericoloso fino al gol del pareggio, realizzato al 45+1′ da Miguel Montiel.

Nella seconda frazione di gioco, E’ l’ex rosanero Cavani a realizzare la rete del 1-2 che porta avanti gli ospiti: splendido colpo di testa che non lascia scampo all’estremo difensore avversario. Montiel aggiunge nuovamente il proprio nome sul tabellino grazie al gol realizzato al 67′. Inutile la rete di Diaz al 90+7′ che non cambia l’esito del match. Il match termina dunque 2-3 per il Boca Juniors.