Coppa d’Africa: un tifoso importuna una donna. Poi le scuse alla moglie (VIDEO)

Un episodio avvenuto negli spalti durante Costa d’Avorio-Senegal diventa virale. Un tifoso importuna una tifosa avvicinandosi a lei in modo invadente. Una volta che le immagini hanno fatto il giro del web, il tifoso in questione si è poi scusato con la moglie e i figli pubblicamente:

«Ero euforico e ho chiesto il numero alla signora, abbiamo parlato prima e durante la partita. Non c’era nulla di cattivo in questo ma lei non voleva e per questo non ho insistito. Ho scoperto il video quando sono tornato in hotel, guardando i social. Ho provato molta tristezza e voglio cogliere l’occasione per scusarmi con la signora, mia moglie e i miei figli».

Ivorian married man, Anselme Santos is being criticised for asking a Senegalese lady for her phone number during an AFCON game.

The lady declined his request.

He has apologised to his wife and children. pic.twitter.com/XggwsJmJ3O

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) February 1, 2024