Copa America: selezionato l’arbitro Maurizio Mariani. Il comunicato

Un arbitro della Conmebol farà parte dell’organico degli Europei, e uno della Uefa prenderà parte alla Copa America. Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, rappresenterà la Uefa negli Stati Uniti. A comunicarlo è l’AIA mediante il seguente comunicato:

“Sarà una squadra arbitrale interamente italiana a rappresentare la UEFA alla CONMEBOL Coppa America 2024, in programma negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio. Tra i 101 convocati al torneo continentale, gli unici europei sono infatti l’arbitro Maurizio Mariani, gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, ed i video match officials Marco Di Bello e Aleandro Di Paolo. La partecipazione di rappresentanti arbitrali della UEFA rientra in un accordo di scambio strategico con la Concacaf. Le 32 partite in calendario, tra le 16 squadre nazionali presenti, si disputeranno in 14 stadi di altrettante città degli Stati Uniti. Prima dell’inizio della competizione, tutti gli arbitri prenderanno parte, dal 13 al 17 giugno a Dallas, ad un seminario tecnico di preparazione.

Una nuova grande soddisfazione per l’AIA, che conferma come il movimento arbitrale italiano sia tra i più apprezzati e richiesti a livello internazionale”.