L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle scelte di Baldini in vista della Juve Stabia.

Una fascia senza padroni: è quella sinistra del Palermo e riguarda sia la difesa che l’attacco. Finora, infatti, Silvio Baldini ha alternato tanti padroni, senza che ancora sia riuscito a trovare dei titolari, al contrario di quanto è accaduto in altre zone del campo. Dietro ha ruotato Crivello, Giron e Perotta. Davanti Felici, Floriano e Silipo. Contro la Juve Stabia, domani pomeriggio, la catena di sinistra potrebbe essere composta da Giron e Silipo, e per il giovane numero 10 rosanero sarebbe la prima da titolare da quando Baldini è tornato a sedere sulla panchina del Palermo.

Girandola Il tecnico toscano ha ruotato molto finora i suoi uomini, anche perché in questo primo mese di lavoro ha voluto vedere all’opera (in partita) tutti i giocatori a sua disposizione. Ma sulla corsia di sinistra regna ancora l’incertezza, questo perché evidentemente nessuno di coloro che si sono alternati da quel lato è riuscito a convincere appieno Baldini, contrariamente a quanto avvenuto in altri reparti, per esempio a centrocampo o per quanto concerne il ruolo di prima punta, dove Brunori ha vinto il duello con Soleri. Al suo esordio, a Catanzaro, Baldini a sinistra si è affidato a Giron e Felici: entrambi hanno fatto discretamente bene, ma per la sfida successiva, in casa contro il Monterosi, l’allenatore rosanero ha voluto dare spazio a Crivello e Floriano, con Giron e Felici che sono entrati nella ripresa. L’ex Lecce, da subentrato, è risultato decisivo, contribuendo alla vittoria con il bellissimo gol del 2-0. Tre giorni dopo, contro il Messina ancora in casa, Baldini però ha cambiato pochissimo nonostante l’impegno ravvicinato, e stavolta gli ingressi di Giron e Felici (sempre al posto di Crivello e Floriano) non hanno sortito gli effetti sperati. E così a Campobasso è arrivato l’ennesima girandola: in Molise è andato Perrotta a sinistra nell’undici iniziale, con Felici schierato di nuovo titolare davanti. A partita in corso, Silipo ha preso il posto di uno spento Felici, mentre Giron è entrato per Marconi (ammonito) con Perrotta che a quel punto si è spostato in mezzo, accanto a Somma.

Silipo dall’inizio? Con Perrotta candidato a sostituire lo squalificato Marconi al centro (accanto al rientrante Lancini), il favorito per giocare a sinistra in difesa è Giron, mentre in avanti Baldini potrebbe puntare su Silipo che a Campobasso, a detta dello stesso Baldini, è entrato bene e ha fatto la sua parte (sua la punizione del gol-fantasma, prima accordato e poi annullato) oppure inserire Valente, finora utilizzato per lo più a destra. Stando così le cose, Crivello e Floriano andrebbero nuovamente in panchina. In effetti il palermitano e l’ex Bari sono stati quelli che hanno convinto meno di tutti. Crivello ha sbagliato parecchio soprattutto in fase di spinta e impostazione, dettaglio non secondario per Baldini che dai suoi terzini pretende un apporto significativo anche quando la squadra è proiettata in attacco; Floriano si è messo in luce solo per l’assist per Valente da calcio d’angolo che ha fruttato il 2-0 nel derby col Messina. Per il resto ha fatto parecchia fatica, forse anche perché agli esterni offensivi Baldini chiede molta corsa e sacrificio, e Floriano non è più un ragazzino.