L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ennesimo caso di bambino in overdose a Palermo.

Un anno e mezzo di vita, i primi passi dentro casa e l’abitudine di portare tutto in bocca. Ha ingerito droga ed è finito in overdose un piccolo di appena 18 mesi arrivato mercoledì sera al pronto soccorso dell’ospedale Di Cristina. Si è temuto il peggio ma l’intervento immediato del personale sanitario è riuscito a salvargli la vita. Poi i medici hanno chiamato gli agenti di polizia e le indagini condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla Procura per i minorenni, guidata dal procuratore Claudia Caramanna, stanno verificando le responsabilità dietro all’ennesimo episodio inquietante, il decimo in pochi mesi a cui hanno fatto fronte all’ospedale dei Bambini.

Gli inquirenti hanno sentito i genitori che vivono in un quartiere lontano dal centro storico. Dopo le cure dei medici il bimbo sta meglio ed è stato affidato al direttore sanitario del Di Cristina. Negli ultimi mesi sono dieci già i bambini portati dai familiari in overdose dopo avere ingerito droga per lo più hashish e marijuana. Il 26 gennaio scorso si era appreso di un’altra bimba di un anno e mezzo ricoverata all’ospedale pediatrico Di Cristina a causa di una overdose di sostanze stupefacenti. La piccola, originaria di un paese dell’Agrigentino, è stata portata in ospedale dai genitori. Anche in quel caso erano scattate le indagini della polizia, coordinate dalla Procura per i minorenni.