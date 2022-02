L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle scelte di Baldini in vista della sfida contro la Juve Stabia.

Anche Buttaro salterà la sfida con la Juve Stabia. Il difensore romano ha riportato un’elongazione post-traumatica al retto femorale della coscia sinistra e non sarà della partita domani pomeriggio, quando il Palermo sfiderà la Juve Stabia al Barbera. Gli altri assenti sono Marconi (squalificato) e gli infortunati Doda, Dall’Oglio e Marong. Doda però ha cominciato la riatletizzazione e perciò dovrebbe essere il primo tra gli acciaccati a rientrare, ma non prima della prossima settimana.

A destra, dunque, in difesa, ci sarà Accardi, mentre a centrocampo è molto probabile il ritorno nell’undici titolare di Damiani: l’ex Empoli anche ieri è stato provato in coppia con De Rose. In porta – nonostante il momento delicato e i mugugni tra i tifosi – dovrebbe esserci ancora Pelagotti. Oggi pomeriggio, è in programma la rifinitura, allenamento che servirà a Baldini per sciogliere gli ultimi dubbi.