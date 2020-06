Si è aperta quest’oggi alle 12 e chiuderà alle ore 20 del 28 giugno la seconda finestra per la richiesta dei contributi a fondo perduto in favore delle società sportive dilettantistiche. A riportarlo è “Notiziariocalcio.com”. Le risorse disponibili ammontano ad oltre 50 milioni di euro e l’accesso sarà consentito alle società non titolari di un contratto di locazione e con un massimo di 50 tesserati.