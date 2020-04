“Secondo il rapporto dell’ISS del Prof. Brusaferro la riapertura incontrollata di Scuole e di tutte le forme di socialità porterebbe ad un incontrollato diffondersi dell’epidemia”, lo ha detto il premier Giuseppe Conte nell’informativa in Aula della Camera.

Quello messo in campo “è un modo per far ripartire al meglio il nostro Paese. Un approccio non graduale e incauto porterebbe ad una recrudescenza del contagio”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nell’informativa alla Camera. E ribadisce: “Non possiamo assicurare ritorno a normalità in tempi brevi”

“Valuteremo allentamento delle misure sulla base di differenziazioni geografiche, anziché decisioni improvvide di singoli enti locali. Decisioni autonome degli enti locali saranno considerate illegittime”, lo ha ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell’informativa alla Camera sulle misure per la fase 2 dell’emergenza coronavirus.

“Al termine delle due settimane (previste dal Dpcm del 4 maggio, ndr) avremo un quadro più chiaro e potremo procedere ad un ulteriore allentamento delle misure contenitive”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nell’informativa alla Camera. “Se nei prossimi giorni la curva dei contagi non dovesse crescere allenteremo ulteriormente le misure assicurando l’apertura in sicurezza del commercio al dettaglio, della ristorazione, dei servizi alla persona”