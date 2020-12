Intervenuto in conferenza stampa da Palazzo Chigi, Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri, ha illustrato i contenuti del nuovo DPCM. Ecco le sue parole:

«Continueremo ad applicare il sistema che prevede dei colori, giallo, arancione e rosso per le Regioni. Sta funzionando e ci sta consentendo di adottare misure differenziate a livello territoriale, senza inutili penalizzazioni. Nel giro di un mese abbiamo piegato la curva dei contagi, attualmente l’RT risponde a 0,91 e registriamo un calo degli accessi ai pronti soccorsi, ai ricoveri e alle terapie intensive. Così, è ragionevole prevedere che nel giro di un paio di settimane, quindi in prossimità delle festività natalizie, tutte le Regioni saranno gialle.





Il sistema a colori ci consente di evitare un lockdown generalizzato e questo risultato ci conforta, ma non possiamo abbassare la guardia in vista delle festività natalizie. Se mantenessimo i limiti delle regioni gialle in quel periodo, sarebbe un rischio. È per questo che introduciamo ulteriori restrizioni, limitate dal 21 dicembre al 6 gennaio. La strada per uscire dalla pandemia è ancora lunga: dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti da una regione all’altra, anche per raggiungere le seconde case. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio sono vietati gli spostamenti da un comune all’altro. Su tutto il territorio resta il divieto di spostarsi dalle 22 alle 5 del mattino. Per capodanno il divieto sarà esteso fino alle 7 del mattino del primo gennaio».