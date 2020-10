Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa per esporre il nuovo Dpcm.

I provvedimenti, come già noto questa mattina, saranno in vigore a partire da domani e fino al 24 novembre. Palestre e piscine, sale gioco e casinò saranno chiuse. Si va oltre con la serrata obbligatoria per cinema e teatri, lo stop a feste, anche di matrimoni e di comunioni, e alle gite scolastiche. I centri commerciali resteranno aperti la domenica malgrado le richieste delle Regioni.





“L’obiettivo è chiaro, vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica perché solo così riusciremo a gestire la pandemia senza rimanerne sopraffatti. Ma questo significa offrire risposta efficiente e cure adeguate a tutti i cittadini e scongiurare lockdown generalizzato, il paese non può piu permetterselo. Dobbiamo salvaguardare l’economia e il diritto alla salute. Dobbiamo fare il possibile – aggiunge – per proteggere salute ed economia. Di qui la necessità di misure più restrittive, che entreranno in vigore questa sera fino al 24 novembre. La chiusura di teatri, sale concerto e cinema è stata una decisione particolarmente difficile, tra le altre”.