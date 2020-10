“Vi sono già alcune Regioni che hanno avviato la procedura per arrivare a varare misure più restrittive, come la Lombardia che ha completato il suo iter, e come la Campania. Ma non possiamo escludere ulteriori aggiornamenti da parte di altre Regioni. Dobbiamo evitare tutti spostamenti non necessari.

L’evolversi della situazione epidemiologica ha reso necessaria l’adozione di un ulteriore dpcm in presenza di una recrudescenza del virus.





Ho informato i presidenti delle Camere, preannunciando l’intenzione di venire a riferire il contenuto in Parlamento. Nei mesi successivi alla fase più acuta della pandemia non abbiamo mai abbassato la guardia. Siamo stati il Paese più prudente nelle riaperture. Ai cittadini si chiedono ancora una volta sacrifici, con riguardo alla socialità, nel tentativo di individuare un equilibrio tra diritto alla salute e gli altri diritti”. Queste le parole del premier Conte che è intervenuto al senato in merito l’emergenza Coronavirus.