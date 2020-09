Il premier Giuseppe Conte è tornato a parlare dell’emergenza Coronavirus in Italia, esprimendosi anche sullo spettro di un nuovo lockdown e sull’eventuale apertura degli stadi. Ecco alcune sue dichiarazioni:

“Abbiamo un sistema di monitoraggio elevato e possiamo affrontare l’autunno con fiducia, senza un nuovo lockdown. Siamo nelle condizioni di attuare, se ce ne sarà bisogno, chiusure mirate e circostanziate. Il governo non ha mai aperto alle discoteche, contrariamente a quanto s’è detto. Poi le regioni le hanno riaperte. Nello stadio l’assembramento è inevitabile, dentro, come entrando e in uscita: l’apertura la trovo inopportuna».