Andrea Palazzi è un nuovo centrocampista del Palermo.

Pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale del Monza, che annuncia il passaggio del calciatore in prestito al club rosanero, seguito pochi minuti più tardi da quello del Palermo.

Il calciatore, giorni fa aveva ricevuto il nulla osta dal Monza, così facendo ha potuto effettuare il tampone, firmare il suo contratto col Palermo e raggiungere così il resto della squadra in ritiro a Petralia Sottana.

Andrea Palazzi è il primo rinforzo a centrocampo del nuovo Palermo targato Boscaglia, che specialmente dopo lo stop forzato di Martinelli, ha bisogno di rinforzi urgenti essendoci solo il francese Martin.

Palazzi è scuola Inter. Il centrocampista, infatti, ha fatto parte delle giovanili dell’Inter fino al 2015. Da quel momento, una serie di prestiti ha caratterizzato fin qui la sua giovane carriera. Nell’estate 2015 passa al Livorno dove in una stagione di serie B raccoglie 11 presenze. Poi l’estate seguente passa alla Pro Vercelli, dove, sempre in serie B, totalizza 30 presenze e una rete. Poi per le stagioni 2017-2018 e metà 2018-2019 indossa la maglia del Pescara, sempre in B, dove però raccoglie solo 15 presenze. A gennaio 2019 passa al Monza di Berlusconi, dove in una stagione e mezza in C totalizza 19 presenze e 4 reti.

Pur avendo solo 24 anni, Palazzi vanta già una discreta esperienza in categorie superiori, quali la serie B, e conosce anche la C. Un innesto senza dubbio di quantità e qualità lì in mediana, molto probabilmente il primo di una lunga serie di acquisti nel reparto.