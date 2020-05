Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato in conferenza-stampa stasera per fare il punto sulla Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Ecco le sue parole: «Da lunedì saranno consentiti gli spostamenti all’interno della regione senza autocertificazione. Si potrà andare dove si vuole, riprende la vita sociale: resta il divieto di uscire di casa per chi è positivo e per chi ha sintomi riconducibili al COVID-19. Sono vietati gli assembramenti, raccomandiamo di portare sempre la mascherina».