“Vi sono già alcune Regioni che hanno avviato la procedura per arrivare a varare misure più restrittive, come la Lombardia che ha completato il suo iter, e come la Campania”. Queste le parole del premier Conte, rilasciate nell’informativa al Senato in merito l’emergenza Coronavirus.

Il premier ha continuato dicendo: ” Ma non possiamo escludere ulteriori aggiornamenti da parte di altre Regioni. Dobbiamo evitare tutti spostamenti non necessari”.