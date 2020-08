Emergono alcune anticipazioni riguardo al Consiglio federale che si terrà alle ore 12. Secondo quanto riportato da “Solosavoia.it” verranno confermati gli stessi criteri di ripescaggi dalla D dello scorso campionato. Il Legnago prenderà il posto del Campodarsego, che ha rinunciato alla terza serie. A tal proposito verrà inserita una variazione al N.O.I.F. per consentire questa soluzione, premiando la seconda in classifica anziché la meglio piazzata nella graduatoria dei ripescaggi che vede l’Ostia Mare prima, seguita da Savoia, Foggia e Campobasso. Il “premio” al Legnago danneggia il Savoia, che si sarebbe ritrovato in Serie C, ma la società di Mazzamauro potrebbe decidere di fare ricorso.

Per quanto riguarda le esclusioni, Sicula Leonzio e Arezzo potrebbero dare forfait. Teramo, Siena e Potenza dovrebbero ottenere il nulla osta. Al momento anche Livorno e Albinoleffe non hanno presentato la domanda.