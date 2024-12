Conference League: Fiorentina incontenibile, LASK schiacciato per 7-0. Sorride il Betis, i risultati finali

Terminano i match di Conference League con inizio ore 18.30. Incontenibile Fiorentina. La viola domina e schiaccia il Lask con un notevole 7-0. Serata felice anche per il CHealsea che vince per 1-3 in casa dell’Astana. Tutto semplice per il Copenhagen che vince con un netto 2-0 ai danni dell’Hears. Cade, invece, il Noah dentro casa: l’APOEL riesce a spuntarla vincendo per 1-2.

I risultati finali:

ikingur Reykjavik – Djurgarden 1-2: Kosugi 62′, Wikheim 65′, Sigurpálsson 72′

FC Astana – Chelsea 1-3: Guiu 14′, Marochkin 18′ (autogol), R. Veiga 39′, Tomasov 45′

Basaksehir – Heidenheim 3-1: Türüç 6′, Crespo 18′, Honsak 61′, Piątek 68′

Din. Minsk – Larne 2-0: Gavrilovich 67′ (rigore), Zherdev 73′

Copenhagen – Hearts 2-0: Chiakha 48′, Diks 78′ (rigore)

Fiorentina – LASK 7-0: Sottil 10′-58′, Ikoné 22′, Richardson 39′, Mandragora 69′, Stojkovic 82′ (autogol), Gudmundsson 85′ (rigore)

HJK – Molde 1-2: Ihler 14′-27′, Erwin 32′, Meriluoto 90’+2

Legia – Lugano 1-2: Morishita 11′, Bottani 40′, Hajdari 74′

Noah – APOEL 1-2: Chebake 23′, Aiás 45’+4, Kostadinov 89′, Abagna 90’+3

O. Ljubljana – Cercle Bruges 1-4: Olaigbe 2′-81′, Blanco 5′, Felipe Augusto 24′, Denkey 72′

Petrocub – Betis 1-1: Bakambu 54′