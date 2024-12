Europa League: Lazio avanti di misura all’intervallo, Tchaouna punisce l’Ajax. Avanti il Porto, i risultati parziali

Terminano i primi tempi dei match di Europa League con inizio ore 21.00. Bene la Lazio fin dai primi minuti di gioco. Tchaouna dopo soli 12′ insacca in rete il gol del vantaggio della Lazio in casa dell’Ajax. Primi 45′ facili per il Porto che sblocca la gara con Danny Namaso al 30′. Gara divertente tra il B. Glimt e il Besiktas, mentre il Real Sociedad domina e ne fa tre nella prima frazione alla D. Kyiev.

I risultati parziali:

Ajax-Lazio 0-1

Bodo/Glimt-Besiktas 2-1

Elfsborg-Qarabag 0-0

Porto-Midtjylland 1-0

Lione-Francoforte 1-1

Tel Aviv-RFS 1-0

Rangers-Tottenham 0-0

Real Sociedad-D. Kyiv 3-0

Slavia Praa-Anderlecht 0-2