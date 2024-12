Conference League: domina lo Shamrock Rovers, Banja Luka sconfitto 3-0. Vince il Gent, i risultati finali

Terminano i match di Conference League con inizio alle ore 21.00. Domina lo Shamrock Rovers, il Banja Luka subisce gli avversari per tutti i 90′ e perde per 3-0. Bene anche il Gent, che con lo stesso risultato, supera il TSC e porta a casa un importante vittoria per il proseguo del percorso nella competizione europea. Vince anche il Panathinaikos che supera per 0-2 il TSN.

I risultati finali:

Gent-TSC 3-0

Mlada Boleslaw-Jagiellonia 1-0

Omonia-Rapid v. 3-1

Pafos-Cieje 2-0

S. Rovers- B. Luka 3-0

St Gallen-Guimaraes 1-4

TNS-Panathinaikos 0-2